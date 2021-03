Úprimnosť ako základný kameň sebapoznania

...„Úprimnosť Vám neprinesie veľa priateľov, ale vždy Vám prinesie tých správnych.“ — John Lennon...

Slovo úprimný, v latinčine sincerus, znamená doslova „bez vosku“ (sine = bez, cera = vosk). Opakom úprimnosti je falošnosť, neúprimnosť, pokrytectvo...

Úprimnosť verzus falošnosť. Dve slová oproti sebe v bojovom postoji.

Ktorý z týchto dvoch slov vo Vás vyvolá príjemnejšie pocity? Cítite sa príjemnejšie, keď o Vás hovoria, že ste úprimní alebo falošní? Dovolím si tvrdiť, že drvivá väčšina bude ťahať k úprimnosti. Tak naoko. Tak navonok. Nasadí si masku úprimnosti a nevedome vytvorí o sebe obraz, že všetko klape ako má. Sociálna sieť je na to dokonalou pomôckou. Nie nadarmo sa denne investujú šialené "virtuálne" peniaze na to, aby boli ľudia pripútaní k mobilu. Krásne je to zobrazené vo videoklipe Stromae – Carmen.

Bolo by zaujímavé, vkĺznuť do kože influencerov. Netvrdím, že je to ľahká práca. Závisť, faloš a neskutočné množstvo aj negatívnej energie, ktoré im ľudia v myšlienkach posielajú, by som možno ani sama nezvládla.

Ale aký je život za zatiahnutým zatemňovacím závesom, za ktorým nevidno zraniteľnosť nikoho z nás? Aké to je, keď ľudia za sebou zabuchnú dvere, stihnú sa pohádať, vezmú mobily do rúk, porolujú, a deň ukončia storkou s dokonale naaranžovanou večerou? Zaspávajú s pocitom, že povinnosť voči virtuálnemu svetu je naplnená?

S úprimnosťou voči sebe je to asi najťažšie. Spomínam si na chvíle, kedy som aj ja sama predstierala. Bola to istá forma záchrany, bezpečia. Žila som v mylnej predstave pohodového vzťahu. Hoci som okoliu takmer nikdy neklamala, radšej som odpoveď na otázky zahovorila. No sama seba som statočne klamala niekoľko rokov.

Pocit šťastia som merala podobne, cez sociálnu sieť. Bola to taká náplasť na boľavé miesta, ktoré som chcene ignorovala. Bála som sa precítiť negatívne emócie, lebo transparenty propagovali len pozitívne afirmácie. V škole som musela byť topka vo všetkom. Nikoho netrápilo, že matiku neznášam alebo či ma baví kreslenie. Súdenie, kategorizovanie, ty si dobrý a ty zlý. No a tak prišli sociálne siete, ktoré mi kvalitne premazali mozog. Dovolila som im vytvoriť o sebe to druhé, virtuálne dokonalé, ale zároveň neexistujúce JA. Sama som si zvolila, čomu budem dávať pozornosť, ale taktiež som sa sama rozhodla, čo vidieť a cítiť nechcem. Nastavila som si filter, ktorému som dovolila deformovať skutočnosť okolo seba. Vytlačila som zo života nepríjemné emócie, ktoré ma zraňovali a to predsa nikto cítiť nechce.

Pritom kľúč k úprimnosti je jednoduchý. Odparkovať ego na záchytné bezplatné parkovisko, začať cítiť prítomnosť a schopnosť čeliť svojmu tieňu. Prestať sa hrať sama pred sebou na dokonalé stvorenie.

Keď mi v minulosti niekto povedal, že problém je len a len vo mne, a je potreba začať od seba, vzbudil sa vo mne odpor. Odpor sa definuje ako jav, ktorý je vždy zameraný proti odhaleniu nepríjemných faktov, zážitkov či súvislostí. Stála som mu zoči voči. Tomu odporu, ktorý vo mne panoval, som stále dala zelenú a dovolila si tak rozhodiť moje pokojné vnútorné nastavenie. Odpor sa prejavuje množstvom výhovoriek, popíjaním alkoholu, úžívaním narkotík, popieraním reality, vymýšľaním si príbehov, či racionalizáciou. Vysporiadanie sa s odporom je kľúčom k plynulému prechodu zloženia si pomyselnej masky.

Dovolila som si položiť otázky: Som prítomná tu a teraz? Prečo je ten odpor vo mne tak silný? Voči komu/čomu to v skutočnosti pociťujem?

Odpovede prichádzali pomaly. Čím úprimnejšia som bola pred sebou, tým viac sa osoba z druhej strany zrkadla zreteľnejšie zobrazovala. Keď som prvýkrát uvidela svoje skutočné JA, dokázala som precítiť tu všade spomínanú sebalásku.

Dokážu si vlastne ľudia priznať, že nie sú k sebe úprimní?

Vie človek v skutočnosti identifikovať sám, že prekypuje falošnosťou voči sebe samému?

Tieto otázky nechám otvorené. Odpovedať si na ne môžete úprimne v bezpečí Vášho domova.