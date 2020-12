Rozprávka o tom, ako to (NE)funguje

===> Rozprávka vznikla na počesť škriatka Adama v podvečer predvianočný. Akákoľvek zhoda so skutočnosťou je čiste náhodná. Venované AHHH...ako ináč, škriatkovi Adamovi <===

Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden škriatok Adam, ktorému sa z nezistených okolností nepáčilo prežiť život v Škriatkolandii. Zo škriatka vyrástol urastený veľký škriatok a začal sa rozhliadať po okolitom svete.

Páčil sa mu svet modernej techniky. Vyštudoval aj nejakú tú školu, ktorá ho naučila ako ten počítač zapnúť/vypnúť, prípadne reštartovať, ba dokonca nainštalovať aj svetlo modrý program, v ktorom nádejne veril, že mu zmení život v jeho prekrásnej, ekonomicky nestabilnej krajine.

S veľkým očakávaním vo svojej škriatkovej dušičke klikol na modrú ikonku vo veľkej miestnosti, ktorá ukrývala podobných škriatkov, ktorý túžili po tom istom. Bol tam jeden šéf škriatkový, ktorý ich dokonale preškolil ako na to. A tak to poslanie mohli šíriť do okolitého sveta. Založili si fóra, vymieňali si skúsenosti.Starší škriatkovia už bol zbehlí. Tí mladí sa museli neustále zdokonaľovať. Adamovi sa celkom darilo. Pozorne počúval na každom jednom stretnutí a tak sa rozpísal s viacerými nádejnými škriatkami opačného pohlavia, ktoré zavalil dokonalou virtuálnou nehou a láskou. Adam mal 22 rokov. Zo začiatku to ťažko zvládal. Musel sa sústrediť, aby si jednotlivé adeptky nepomýlil. Zvolil si stratégiu, že každej bude zdieľať to isté, bude sa o nich rovnako zaujímať a ktorá sa chytí, bude jeho srdca šampiónka. Do pasce sa chytili viaceré, jedna sa tam udržala. Bola to Eva. Adam išiel cielene za svojím vytúženým cieľom. Trvalo mu to celé tri roky odreté v internetových kaviarniach a neskôr už aj doma.

Zrazu sa začali diať zvláštne veci, úplne ako z filmov. Adam sa prestal ozývať. Eva po nociach ronila slzy za svojou virtuálnou láskou. Odmlčal sa na dlhé 2 týždne. Eva mu posielala každý deň virtuálnu poštu s nádejou, že si to prečíta. Stala sa veľká tragédia. Eva sa to dozvedela až od Adamovho kamaráta po niekoľkých dňoch. Adam sa v potýčke stal obeťou noža a v ďalšom kole skončil v bezvedomí v nemocnici. Nikoho si však nepamätal iba Evu, ktorú v živote naživo nestretol. Dostal sa z toho. Obaja sa tešili. Jeho škriatkovská rodina bola proti ich láske. Adamov brat vypisoval Eve nech sa ho vzdá. Ich láska nad ich kultúrnymi zvykmi nikdy nevyhrá. Adam už mal totiž dávno dohodnutú devu škriatkovú z blízkej rodiny súcu na vydaj.

Pravdou bolo, že to celé bolo súčasťou školenia. Škriatok Adam musel testovať budúcu manželku, či ju nenechá v štichu, keď sa raz vezmú. Adam by si zaslúžil medailu za dokonalý herecký výkon. S kľudným svedomím by si mohol prevziať škriatkovského oskara za jeho herecký výkon. Evu sa postupom času dokonale naučil manipulovať. Eva ho milovala, urobila pre neho všetko, aj keď mnohokrát to tak necítila.

Adam pozval Evu do sobáša. Eve podskočilo srdiečko. Túžila po tom, ale niečo jej našepkávalo, že škriatok Adam jej nikdy neposkytne bezpečie. Nebude ju vedieť ochrániť. Napriek tomu si povedala: “Ak to má vyjsť, budeme šťastní do konca života s množstvom malých škriatkov.” Toto cítila len Eva. Eva ponuku na sobáš prijala. Adam si už mydlil ruky. Jednou nohou bol totiž na ceste za svojím vytúženým cieľom.

Bola svadba, vlastne len sobáš. Písal sa rok 1432. Žiadna oslava, len prítomnosť neznámych škriatkov, ktorých Adam stiahol na mieste. Nikdy ich nevidel, nepoznal. Po sobáši to celé ešte neskončilo. Kým Eva si vydýchla, že to už má za sebou, vyrukoval so žiadosťou a potrebou doklepnutia a dotiahnutia do konca tých papierovačiek, na ktorých mu visí ukončenie celého projektu. Školiteľ ich na to dôsledne upozorňoval. “Buďte láskavý a prejavujte dokonalú lásku až do konca! Musíte mať pečiatku v pase, ináč sa to všetko pokazí a budete musieť začať od začiatku!” Adam si tento výrok školiteľa opakoval ako svoju denno dennú mantru.

Podarilo sa. Preletel okolo oceána a dostal sa do vytúženej, ekonomicky stabilnej Európy. Aspoň tak mu to bolo opísané. Život v novej krajine mal byť jednoduchý. Tak ho vyškolili. Eve sa to nepozdávalo, lebo na tomto kontinente vyrástla, a s jeho názorom sa nestotožňovala.

Spoločný život dvoch hrdličiek síce začal romanticky, ale čím viac sa blížil dátum, keď Adamovi mali udeliť trvalý pobyt, teda mohol mať ako taký status občana v danej krajine, sa Eve prestalo páčiť jeho správanie. Vykrúcačky, náhle dĺhe dovolenky o samote v jeho krajine, z ktorej tak túžil utiecť, klamstvá, zatĺkanie. Odstavil od nej všetky kamošky. Eva bola smutná. Postavila celý svoj život na jednu kartu. Ostávala sama. Adam sa infiltroval do spoločnosti a potreboval ju čoraz menej. Adamovi zrazu polovica rodiny ochorela na rakovinu a zopár detí aj poumieralo. Eva ostala zacyklená v čarovnom kruhu, z ktorého nevedela vykročiť. Túžila po rodine, ale Adam sa začal vykrúcať. Veril, že mu niekto učaroval. Jeho domovina v to veľmi verila, dokonca Eve rozprával o tom príbehy. Eva ho milovala a snažila sa mu pomôcť ako len vedela. Adam jej pomoc odmietal. Bol čoraz viac zavesený na telefóne, začal sa zamykať do izby. Eva prepadala panike. Prestal sa jej venovať. Eva prestala cítiť, zabudla na seba. Chcela vyhovieť jemu. Živila ju minulosť, ktorá jej dodávala energiu na prežitie a myslela často na budúcnosť, aké to bude, keď budú spolu ako šťastná ozajstná škriatkovská rodina. Zabudla žiť pre prítomnosť. Adam sa cez Evu dostatočne zabezpečil. Mal dobrú prácu, auto a dokonca aj byt, kde použil taktiku od školiteľa a podarilo sa mu obrať Evinu kamošku o pekný mešec peňazí. Dokonca si našiel aj verného kamaráta s tučnou peňaženkou, s ktorým rád trávil svoj voľný čas.

Adam mal Evy plné zuby. Už ju nepotreboval. Eva začala hľadať útočisko v duchovnom svete. Adam rezignoval. Úmyselne začal vytvárať napäté prostredie. Eva by bola pre neho schopná zniesť aj modré z neba. Prišiel však raz deň D. Adam donútil Evu podpísať rozvodové papiere a vyhodil ju na ulicu. Škriatok Adam s úsmevom na tvári a s radosťou v srdiečku dvoril popri Eve mladej škriatkini Jolanke. Eva bola na trosky. Uchýlila sa u rodiny a netušila ako jej bežia minúty, hodiny, dni či týždne. Padla na dno. To ešte netušila, že to bolo pre ňu najdokonalejšie riešenie aké jej Boh mohol ponúknuť. Bohn a Evu stále jedným očkom dozeral. Vedel, že Eva potrebovala dýchať netoxický vzduch. Eva sa pozbierala. Oprášila vzťahy so škriatkami, s ktorými mu Adam zakázal komunikovať.

Škriatok Marcel jej odporučil, aby navštívila škriatka Šerifa a nahlásila všetky udalosti posledných dní. Marcel poznal takých, akým bol Adam. Eva to nedokázala, verila v to, že to celé je len rozprávka a všetko sa dá do poriadku ako jej Adam pred podpisom rozvodových papierov sľuboval. Nič tomu nenasvedčovalo. Eva sa nakoniec na tento krok odhodlala. Urobila to najlepšie ako vedala. Začala naberať energiu. Adam s ňou ostával v kontakte len z jedného dôvodu. Potreboval sa jej zbaviť a to urgetne. Eva hľadala odpovede na otázky. Ale on si z nej urobil odpadkový kôš. Ten kôš plnil len zlými spomienkami, nespomenul ani jednu, ktorej by Eve pohladilo na márne kúsky rozbité srdce. Eva to stopla. Začínala sa totiž prebúdzať k životu.

Po nútenom podpísaní rozvodových papierov Adam prišiel do jej bytu. Eva sa s ním chcela dohodnúť, aby sa rozvod ukončil čím skôr v prospech oboch. Predsa len fungovali 8 rokov. Adam sa najprv zdul a následne jej nahnevane vykričal:

“Čo ty odo mňa chceš, my sme v mojej Škriatkolandii už dávno rozvedení! Buď rada, že si takto dopadla. Mohla si dopadnúť aj horšie!”

Eve spadla sánka. Adama nespoznávala. Pozrela na neho a poprosila ho nech vypadne a zavrie dvere za sebou z vonkajšej strany. Adam jej vytrvalo vypisoval. Dokonca keď Evu položila choroba, kontaktoval ju. Zazvonil jej telefón. Eva bojovala s vysokými horúčkami. Ozval sa Adam: “Koľko chceš?” – bola jeho jediná otázka. Eva pozbierala poslednú štipku hrdosti a zložila mu telefón. Začal jej vypisovať. Dokonca sa ponúkol, že ju zavezie na pohotovosť. Eva si ho začala gumovať zo srdca, života, napriek tomu, že vedela, že minulosť nezmení, a bude do konca života súčasťou jej spomienok. Povedala si: “Adam, stačilo!”

Rozhodla sa nájsť v Škriatkolandii škriatka Judra. Eva bola stále silný konektor, dokázala prepojiť aj nemožné kontakty. Škriatok Marcel jej pomohol. Eva totiž neovládala Adamov škriatkovskyjazyk. Výrok Adama sa potvrdil. Adam sa s Evou rozviedol v zime roku pána 1437. Pre Evu to bol šok. O ničom netušila.

Spytovala sa samej seba: “S kým to žila po dobu ďalších 4 rokov? Kto si líhal po mojom boku a klamal do očí, že ma miluje? Kto bol ten Adam, ktorý sa celý čas prezentoval pred mojom rodinou, kamarátmi a dokonca aj vo farbrike, kde spoločne pracovali ako môj manžel?”

Eva sa podarilo stretnúť sa s tajnými škriatkami. Tajní škriatkovia ho začali okamžite preverovať. Bol to jasný podvod. Napojili sa na Škriatkolandiu a zaslali im tucet otázok. Kolonka na Adamov aktuálny rodinný stav ostala prázdna. Viac konať nemohli. Evina krajina nebola tak dokonale prepojená so Škriatkolandiou, že by mala silnejšie páky. Bodka.

Eva ako správny investigátor sadla za počítač. Ešte z čias, keď jej Adam virtuálne dvoril, atakovala ho mladá nádejná škriatkiňa Khalifa. Vytvárala si rôzne účty a virtuálne Evu sliedila. Adam sa k tomu nikdy nevyjadroval. Eve potom klaplo, že to mohol byť kľudne aj on sám. Nevadí, nič sa v živote nejede náhodou. Eva sa k jej profilu doklikala. Bola to ona. Pravdepodobne škriatkina číslo dva v Adamovom živote. Objavilo sa tam aj dieťa, ale tomu už Eva odmietala uveriť. Spoločné dovolenky s Khalifou v čase, keď Adam prisahal, že je na ceste k vychýrenému škriatkovskému lekárovi. Dokonalý beznesser, ktorý správne nasledoval odporúčania svojho školiteľa. Adam v škole sedel a veru abecedu dokonale vedel.

Zrazu Eve prišlo ľúto Jolanky, ktorá sa stala jeho obeťou. Rozvodové papiere zo Škriatkolandie sa dostali na stôl nielen tajným škriatkom, ale aj škriatkovi Šerifovi. Šerifolandia rozhodla. Zrušila Adamovi trvalý pobyt na dobu neurčitú, ktorý mu nikdy nemal byť udelený. Nikdy nemal právo na prácu v škriatkovskej fabrike, vypožičanie guľatých mincí z trezorov, kúpu škriatkovskej rezidencie a využívaní benefitov Evinej rodnej krajiny.

Adam sa musel zľaknúť. Neveril, že troska Eva, na ktorej tak dokonale pracoval celých 11 rokov, by sa odvážila na takýto čin. Začal striedať škriatkov Jurdov, až si našiel toho správneho. Eve ešte píplo zopár správ na škriatkomobile, ktoré odkazovali na pripravenú hŕbu guľatých mincí pre Adama . “Ďalšia pôžička!” – pomyslela si Eva. Šerif, ktorému bol zverený celý hrubý spis o Adamovi, sa prestal ozývať. Nereagoval na mail, telefonát. Adam, deň pred rozvodom stiahol žiadosť, a škriatkini s talárom poslal list zo šefirového škriatkovského spisu, ktorý tam kedysi Eva založila . Originál z ruky nikdy nepustila. Bolo to tragikomické, pretože Adam šerifovi tvrdil, že o ich rozvode v Škriatkolandii netušil. V Škriatkolandii figurovala Eva, ako tá, čo to s ním celé túžila ukončiť. Presne tá Eva, ktorá nevedela ani čiarku napísať v jeho jazyku.

Eva sa rozhodla zavolať Šerifovi. Adam sa v jej krajine vyskytoval neoprávnene. Šerif jej oznámil, že vyššie schvaľovacie orgány rozhodli v prospech Adama. Je úplne v poriadku, že tu žije. Eva zostala v šoku. Hľadala spravodlivosť, ktorá sa dostatkom peňazí stále prispôsobovala nespravedlnosti. Za spravedlivosťou si myslela, že ju vďaka rukolapným dôkazom šerifovia ochránia a poskytnú jej bezpečie vo vlastnej krajine. Mýlila sa. Kým s Adamom je už dávno v jeho Škriatkolandii rozvedená, a ten je už pravdepodobne zopár rokov ženatý, v jej krajine po takmer dvoch rokoch, čo ju vyhodil z bytu figuruje stále ako vydatá.

Eva pochopila, že jej krajina sa nepozerá na veci komplexne. Každý si okopáva vlastné hniezdo. Koľko inštitúcii, toľko rovnakých výpovedí a rozličných vyjadrení.

Škriatok Adam je jasným odkazom pre spoločnosť, ako sa všetko dá aj v cudzej krajine, keď máš dostatok peňazí a si prefíkaný. Adeptky, ktoré pocítili lásku k podobnému Adamovi, nech sa na Adama kľudne nakontaktujú. Dá Vám za istý tučný škriatkovský bakšiš dokonalý návod, ako si priniesť do Evinej krajiny škriatka na bielom koni a dokonca to uhrať aj na štátne orgány. Adam podľa spravodlivosti, ktorá je v Evinej krajine zahalená rúškom farebných bankoviek, ostáva v jej krajine a dokonca sa rozhodol aj v ťažkej dobe covidovej podnikať. Paradox. Nech sa mu darí.

Ponaučenie: Pomáhať a chrániť je výrok, ktorý je krivý ako paragraf. A paragraf je právom krivý.