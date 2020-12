Posratá sebaláska alebo kde zmizlo sebacítenie?

Nemôžeš vedieť čo je láska, keď nevieš čo je tma....Zaujímavý výrok, ktorý si každý môže vysvetliť po svojom.

V predchádzajúcom blogu som spomínala, ako som sa nečakane otcitla bez manžela, ktorý už nemal za potreby ma vycuciavať. Vysal zo mňa všetko. Ostala za mnou len bludná duša s divným telom, ktoré netušilo, kto je ten človek, ktorý si v skutočnosti vedľa môjho tela v noci líhal. Fajne nasatý ako upír po haloweenskej party sa uchýlil v náručí mladej baby. Bodka. Bolelo to, netvrdím, že nie, ale dnes, po emočnom vytriezvení z 11 ročného vzťahu sa mi nemohlo stať nič lepšie. Každý deň ďakujem Bohu, že už nie som viac po jeho boku. (To je aká rýmovačka :D)

Život s manipulátorom, narcistom a patologickým klamárom je riadna fuška. Ak niekto tvrdí, že láska je jednoduchá, tak ešte nikdy nemiloval nesprávnu osobu. Život s emočným manipulátorom jednoduchý nie je, a verte mi, ťažko sa to v prípade potreby dokazuje.

Ale ako sa opätovne dostať k láske? Mnohým ľuďom, dokonca aj deťom som položila jednoduchú otázku: „Čo je láska?“ Takmer všetci si lásku vysvetľovali ako lásku k istej osobe.

To som si niekedy myslela aj ja. Nezazlievam im ich odpovede. Nevysmievam sa im. Akceptujem ich. Každý má právo chápať veci po svojom a ja im to neberiem.

Ale čo keby sme si lásku predstavili ako Boha, ktorý nemá očakávania a nerobí rozdiely? Je mu jedno či je to zrnko piesku, človek, kura alebo slnko. Miluje všetko a bezpodmienečne.

Pri mojom drahom manželovi som pri vysloveni slova láska bola neznáma premenná. Tvárila som sa, že tú lásku si zaslúži len on. A keď mu ju dám, logicky by sa obratom mala vrátiť ku mne. Hahaha jasné, figu borovú. Keď som sa otcitla na ulici a čakala na ten spomínaný rýchlik, nevedela som, že ma čaká magická brána, za ktorou ma čaká sebacítenie, neskutočné množstvo plaču a následne celková trnasformácia.

Ako to vlastne fungovalo u mňa, sebacítenie.

Čo sa vlastne stane po neočakávanom, tvrdom rozchode, kedy ani netušíte kde je sever? Zákon akcie a reakcie stále funguje. Kým som prišla o neho, vrátila sa mi moja spriaznená duša. Kamoška, s ktorou sa, aj vďaka môjmu manželovi, cesty rozišli. Opäť sa mi stalo to najlepšie, čo sa mi v živote mohlo stať. Volajme ju Eloee.

Eloee sa za ten premlčaný čas, kým sme sa nevideli, nepočuli, duchovne nádherne posunula k bránam osvietenia. Sama som z nej ostala rozčarovaná. Podala mi pomocnú ruku a ja som s veľkou radosťou vzala nielen jednu, ale rovno obe. :)

Opýtala sa ma: „Viem Ti pomôcť, nebude to ľahké. Chceš to?“ Bez rozmýšľania, v plnej mužskej energii som rázne vyslovila strohé: „Áno!“ . Ak budete chcieť niekomu podať pomocnú ruku, najprv sa uistite, či druhá strana je naklonená prijať Vašu pomoc. Veľa krát sa totiž stáva, že ešte na to nie sú ľudia pripravení a vyústi to do nepochopeného útoku. Mnohých stačí len nechať sa vyrozprávať. Ono totiž všetky odpovede máme ukryté v sebe, stačí len načúvať vlastnému vnútru. K tomu, ale potrebujete žiť v prítomnosti.

V skratke, o čo v mojom liečení išlo?

Nedokázala som veci preciťovať. Dĺhe roky som sa sama pred sebou hrala na niečo, čím som nebola. Eloee chcela rozoberať emócie. Nedokázala som to. Bránila som sa. Zlom prišel vtedy, keď mi povedala, že som ten vzťah sama posrala. Ego sa postavilo do pozoru, nabralo neskutočnú energiu hnevu.

(Ego je súhrn spomienok človeka, ktoré v priebehu rokov nadobudli prílišnej dôležitosti a nakoniec sú tak silné, že ovládajú jeho osobnosť. Napríklad človeku sa vryl do pamäti spôsob, akým vnímal určitú udalosť. Pretože išlo o výnimočne príjemnú udalosť, alebo naopak pomerne nepríjemnú, človek sa rozhodol, že na ňu nesmie zabudnúť. Z týchto svojich spomienok si vyvodil záver, ktorý prerástol v určitý myšlienkový vzorec, ktorého prostredníctvom sa pokúša vyhnúť utrpeniu ak šlo o nepríjemnú udalosť alebo naopak danú vec opakovať, ak sa jednalo o udalosť príjemnú. (http://www.vesti.sk/co-je-to-ego/)

Túto vetu mi nenápadne podsunula tri krát. Jej zámer bol presný a jasný. Povolila som. Priznala som si, že som nechcela cítiť, neeevidovala som v mozgu hulákajúce sirény sebalásky, ktoré bili na poplach. Maj sa rada! Urči si hranice! Nepadaj pod ne! Maj sa rada!!!

Jedného dňa som sa zobudila a pochopila som, prečo to urobila. Rozhodla som sa s Egom rozlúčiť. Povedala som si, že stačilo. Iná možnosť posunu nebola. Takto sa začala moja cesta transformácie.

Trvalo to približne 2 mesiace, kým som sa k tomu kroku odhodlala. Celých 60 dní!!!! Odhliadnúc od tohto faktu , pravidelne takmer každý deň na mňa padali sračky z manželovej utajenej pandorinej skrinky, o ktorej som ja veru nič netušila. Nevadí, síce v slzách, rozpadnutá na strúhanku, ale o to rýchlejšie som sa liečila. Naberala som stratenú silu. Boh Ti naloží len toľko, koľko zvládneš. Keď sa tak spätne na to teraz pozriem, nechápem ako som to zvládla.

Zlomom Ega som si pripustila, že chyby mám aj ja. (Máte ich aj vy.) Je to v poriadku, bola som v bezpečí. Bez obavy som tieto nepríjemné emócie precítila. V podstate príjemné, či nepríjemné emócie neexistujú. Podľa mňa existujú len situácie, ktoré sme vďaka nim prežili a mozog to automaticky vyhodnocuje.

Nespracované emócie vychádzali na povrch ako huby po výdatnom daždi. Bolelo to, srdce trhalo, ale nemohla som prestať. Mnohí zotrvávajú v bahne dlho, dokonca si na to aj zvyknú, a vezmú si to do hrobu. Ja som šialený vodnár, mňa len tak nič nezastaví. Vedela som jedno, čím skôr sa z toho dostanem, tým skôr si môžem život opäť naplno vychutnať.

Pochopila som, že kým neprecítiš emócie, neprídeš k skutočnej láske, sebaláske. Keď cítite úprimne, dostávate sa do citovej rovnováhy.

Čoho sa človek v skutočnosti bojí je vlastná zraniteľnosť, preto si drží Ego pri sebe.

Čo je dôležité sa od nesprávnej osoby naučiť? Milovať samú seba. Jediný človek, ktorý Ti zaručí plnohodnotné šťastie, aby si bola milovaná a spokojná, si TY SAMA. Nájsť poklad znamená nájsť sám seba.

Láska je keď nevieš klamať

Čistá pravda v nás

Slová nežné ako zamat

Vedieť dávať viac..

(Elán - Láska je keď nevieš klamať )