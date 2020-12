Mužsko-ženská energia alebo harmonické spolunažívanie v samom sebe. Voľba sa stáva zvykom a zvyk sa stáva voľbou.

Zapínam spotify. Vyhľadávam sekciu The Writer’s Playlist. Prvá pieseň, Duran Duran - The Wild Boys.

Dochádza k zhode s mojím vnútrom. Milujem divokých chlapov. Život mi však núka viac plachých, ktorý v sebe majú mužskú silu a všetok potenciál byť vybalancovaným chlapom, ale niekde, ktovie, možno plačúce vnútorné dieťa, prebraté vzorce od rodičov, ktoré z nich robia chlapov viac ženských ako mužských. Nemyslím tým výzorovo, ale vnútorne.

Pred necelým rokom a pol som ani nesnívala o tom, že sa moje koleso života divoko roztočí. Padla som, veľmi hlboko. Vytúžený vzťah sa, nazvime to, rozpadol. Otvorila sa mi nová brána snívať opätovne o mužoch bez výčitiek svedomia. Cesta trvala dlho, priam až nekonečne, ale keď som ostala na prázdnej stanici zvaný život, náhle zastavil rýchlik a ja som sa rozhodla doň nastúpiť. Verím v tom, že všetko sa deje v môj prospech, aj keď sa to zo začiatku nemusín zdať. Netušila som, kam ma rýchlik vezme, nevedela som kde zastaví, kedy z neho vystúpim. Vedela som však, že bez práce nie sú koláče.

Počas obdobia stagnácie, keď sa neustálete kúpete vo vlastnom hovne (pre mnohých to slovo znie expresívne, môžte si ho nahradiť trebárs jemnejšou verziou - šračka), samozrejme ak si to dovolíte (PS: Dovoľte si to.), si ani neuvedomujete, že to hovno Vás pomaly opúšťa. Prestávate si klamať, vidíte veci jasno a začínate načúvať vedomému životu. Začínate voniať. Voniať sám sebe. Opúšťate staré nefungujúce vzorce a nabiehate na vedomí život v plnom rozsahu.

Čo sa rozumie pod pojmom vedomý život?

Tento výraz má korene v anglickom slove mindfully, google Vám to doslovne preloží ako “všímavý“, ale ja to nazývam plné vedomie, respektíve žitie života pri plnom vedomí.

Čo to vedomie vlastne je? Podľa wikipédie je vedomie súbor predstáv, pocitov, myšlienok, citov, vôle atď., ktoré nejaká osoba v danom okamihu vníma, cíti.

V dnešnom svete si ľudia uvedomujú veľa vecí, napríklad veľkú pozornosť venujú trebárs načúvaním cudzích rozhovorov, alebo sused sa ma o niečo viac na p**u ako ja. Tým venujú plnú pozornosť. Potľapkajú sa po pleci a spokojne si môžu klebetiť pri rannej kávičke.

Uvedomovať si všetky naše pocity, myšlienky, činnosti, ktoré robíme práve teraz, v danom prítomnom okamihu, na to veru zabúdajú. Tak som žila aj ja...preto musel prísť pád, aby som si začala mať skutočne rada, dovoliť si cítiť, určiť si vlasnú hodnotu a uvedomovať si samú seba TU a TERAZ. Zrazu sa v mojom okolí objavili priatelia a učitelia. Nie nadarmo sa vraví:“Ak si pripravený, učiteľ si Ťa nájde.“

Pamätám sa na moje druhé stretnutie ce zoznamovaciu aplikácie. Dospelá osoba mužského pohlavia, teda jednoducho povedané chlap prišiel a ja si pamätám ako som si napísala, a neohrabane pohodila papierik do misy s ovocím s nápisom TU a TERAZ. Stále keď ma atakovali rôzne myšlienky a cítila som ako sa nimi nechám unášať, zahliadla som ten kus papiera a bola som späť vedomo pri ňom.

Mnohí chlapi žijú v prítomnosti. Cielia jasne a presne. Ich silnou stránkou je rozhodnúť sa bez emočného stresu. Držať sa pri nich v prítomnosti je ľahký trik pre Vás dámy, ako si udržať ich pozornosť bez námahy. Mnohé vzťahy, akým bol aj môj, sa prežíval v minulosti, či budúcnosti. Potom prichádzajú do života dvoch ľudí ďalšie postavičky. Teraz už chápem, prečo si jeden z páru „nečakane“ nájde milenku/milenca. Milenci neriešia vzťah ako niečo so je späté s ich budúcnosťou. Neplánujú. Žijú práve pre prítomnosť. Teda v niektorých prípadoch ľúbostné vzťahy môžu byť aj liečivé, kedy si človek uvedomí, že k šťastiu stačí málo. Mnoho krát sa pár ani poriadne nepozná, a ani sa neprichytia pri tom , že už plánujú svadbu, alebo rodinu. Vzťah stráca jednoduchosť a krásu a začínajú sa nabaľovať prvé hádky. Jeden lipne na druhom. Zabúdajú, že kazdý deň je potrebné prežiť Tu a Teraz. Samozrejme snívanie zakázané nie je. Len pozor na to, či ozaj snívate, alebo máte len nenaplnené túžby, ktoré keď získate, zistíte, že ste im zbytočne pripisovali tak dôležitú rolu v živote.

Druhý fakt, ktorý som spozorovala je potreba uvoľnenia sa.

· Uvoľnenie a meditácia je ženská energia.

· Mužskou energiou je koncentrácia .

Dovolím si tvrdiť, že my, ako pozemskí smrteľníci sme nositeľmi ženskej, ale aj mužskej energie.

Niečo ako kinder vajco. Vie si niekto z Vás predstaviť kinder vajco bez hračky? Ja teda rozhodne nie.

Ináč toto bol od výrobcov kvalitný marketingový ťah. Keď si vezmeme, že prvé kinder vajíčko uzrelo svetlo sveta v rovnakom roku, keď do sveta mŕtvych odišiel Oskar Schindler, nemecký továrnik, záchranca 1200 Židov, hm áno, bolo to dávno. Písal sa rok 1974. Klobúk dolu, kinder vajíčka sú do dnešného dňa v obľube takmer každého dieťaťa. Pardón, nechala som sa uniesť geniálnym nápadom 2v1. Práve takéto kindervajco nám môže byť krásnym príkladom celku.

Čo som tým ale chcela povedať :-). Každý z nás, či si chlap alebo žena, máš v sebe mužskú a ženskú energiu. Doležité je ju udržať v rovnováhe. Napríklad ak v chlapovi prevláda mužskosť, ale napriek tomu nepriťahuje ženy, uvoľnenie sa v prítomnosti je zárukou. Napätie nie je vítané.

Skúšaj, testuj, hraj sa so sebou na jemnej úrovni. Ja si práve toto obdobie užívam. Trocha ma mrzí, že nič z toho nás v škole nenaučili a k týmto informáciam so dostávam až po viac ako tridsiatich rokoch života. Ešte že si pamätám Marínu, ktorá mierne naznačuje práve vyššie opísaný celok..

Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne,

Marínu drahú v peknej otčine,

a obe v jednom objímať!